Kembali Erupsi, Gunung Marapi Semburkan Abu Setinggi 1.000 Meter

PADANG - Siang ini Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat kembali meletus pada pukul 14.08 WIB dengan amplitudo maksimum 10,5 mm, durasi 71 detik.

Berdasarkan laporan dari Pengamat Gunung Api Marapi di Bukittinggi, gunung Marapi dengan status level III ini menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter atau 1 kilometer dari puncak kawah.

“Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 10.5 mm dan durasi 71 detik,” tulisnya, Senin (24/6/2027).

Dengan kondisi status masih level III atau siaga ini, masyarakat dan pendaki tidak boleh melakukan kegiatan radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi. Warga yang berada di lebah atau aliran sungai dari puncak untuk waspada lahar saat musim hujan.

Jika terjadi hujan abu maka masyarakat menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan (ISPA), serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit. Selain itu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh

Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung atau dengan Pos Pengamatan Gunun Marapi di Jl. Prof. Hazairin No.168 Bukittinggi untuk mendapatkan informasi langsung tentang aktivitas gunung tersebut.

