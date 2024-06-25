Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Pengunjung Pantai Losari Meninggal, Diduga Terjatuh dari Ikon Huruf Anjungan

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |15:09 WIB
Pengunjung Pantai Losari Meninggal, Diduga Terjatuh dari Ikon Huruf Anjungan
Pengunjung Pantai Losari meninggal diduga usai terjatuh dari huruf ikon anjungan (Foto : iNews)
MAKASSAR - Seorang pengunjung di kawasan wisata Pantai Losari Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia. Korban diduga terjatuh saat bermain di salah satu ikon huruf anjungan Toraja.

Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi sementara Pemkot Makassar menyambangi rumah duka untuk memberikan santunan pada keluarga korban.

Korban adalah seorang remaja berinisial MY (18), ia meninggal dunia usai diduga terjatuh saat bermain bersama rekannya di ikon huruf anjungan Toraja, kawasan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (25/6/2024) dini hari tadi.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan.

Polisi yang menerima informasi dari masyarakat, langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP bersama tim inafis Polrestabes Makassar. Saat berada di lokasi, nampak salah satu ikon huruf T yang terbuat dari beton terlepas hingga rubuh.

Dari penyelidikan sementara, awalnya korban bersama empat rekannya bermain di anjungan Toraja. Saat itu korban diduga memanjat di salah satu huruf yang kemudian terlepas yang mengakibatkan korban terjatuh dan kepalanya terbentur ke lantai.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka parah di bagian kepala.

Telusuri berita news lainnya
