5 Negara dengan Kasus Pembunuhan Paling Banyak di Dunia

KINGSTON - Pembunuhan merupakan tindakan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk sebagai salah satu tindakan kriminal. Setiap negara di dunia ini memiliki cara dan hukumnya masing-masing dalam menangani kasus pembunuhan di negaranya.

Melansir sumber terpercaya, pembunuhan yang didefinisikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memiliki arti sebagai sebuah kematian sengaja terhadap seseorang yang dilakukan orang lain. Pembunuhan yang disengaja merupakan tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja di luar hukum.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat pembunuhan. Melansir World Population Review, faktor-faktor tersebut berupa faktor sosial ekonomi seperti stereotip gender, kesenjangan sosial, pengangguran, ketidakstabilan politik, kepemilikan senjata api, geng, kejahatan terorganisir, dan perdagangan narkoba.

Tingkat pembunuhan global pada tahun 2022 adalah 6,1 (per 100 ribu orang). Namun data menunjukkan bahwa tiap negara memiliki tingkat pembunuhan yang sangat bervariasi.

Berikut lima negara yang memiliki kasus pembunuhan terbanyak di dunia, dimulai dari urutan ke lima tertinggi, dilansir brbagai sumber:

1. Honduras

Di urutan pertama ada Honduras yang merupakan negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi kelima di dunia. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini memiliki tingkat pembunuhan sebesar 35,09 per 100 ribu orang pada tahun 2022. Honduras pernah menyentuh nilai maksimum tingkat pembunuhan sebesar 85,10 pada tahun 2011 dan nilai minimumnya pada tahun 1990 yaitu hanya sebesar 10,00.

2. Saint Lucia

Saint Lucia sebagai negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi keempat di dunia. Tingkat pembunuhan Saint Lucia pada tahun 2022 adalah 36,7 per 100 ribu orang. Menurut data World Bank Group, pada tahun 1993 tingkat pembunuhan di Saint Lucia hanya sebesar 5 per 100 ribu orang, menjadikannya nilai minimum yang pernah disentuh Saint Lucia.