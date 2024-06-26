Donald Trump Klaim Kantongi Rencana Perdamaian Perang Rusia-Ukraina jika Menang Pilpres AS

WASHINGTON - Dua penasihat utama mantan penasihat Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menyampaikan kepadanya sebuah rencana untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina jika ia memenangkan pemilihan presiden pada 5 November mendatang. Nasihat ini soal Ukraina bahwa mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak senjata AS jika mereka memasuki perundingan damai.

Purnawirawan Letnan Jenderal Keith Kellogg, salah satu penasihat keamanan nasional Trump, dalam sebuah wawancara mengatakan Amerika Serikat pada saat yang sama akan memperingatkan Moskow bahwa penolakan untuk bernegosiasi akan mengakibatkan peningkatan dukungan AS terhadap Ukraina.

Berdasarkan rencana yang dibuat oleh Kellogg dan Fred Fleitz, keduanya menjabat sebagai kepala staf di Dewan Keamanan Nasional Trump selama masa kepresidenannya pada tahun 2017-2021, akan ada gencatan senjata berdasarkan garis pertempuran yang ada selama perundingan perdamaian.

Mereka telah mempresentasikan strategi mereka kepada Trump, dan kandidat presiden dari Partai Republik memberikan tanggapan positif, tambah Fleitz. "Saya tidak mengklaim dia setuju atau setuju dengan setiap kata yang ada di dalamnya, tapi kami senang mendapatkan masukan yang kami terima," katanya, dikutip Reuters..

Juru bicara Trump Steven Cheung mengatakan hanya pernyataan yang dibuat oleh Trump atau anggota kampanyenya yang sah yang boleh dianggap resmi.

Strategi yang digariskan oleh Kellogg dan Fleitz adalah rencana paling rinci yang dibuat oleh rekan-rekan Trump, yang mengatakan bahwa ia dapat dengan cepat menyelesaikan perang di Ukraina jika ia mengalahkan Presiden Joe Biden pada pemilu 5 November, meskipun ia belum mengatakan bagaimana ia akan melakukannya. lakukan itu.

Proposal tersebut akan menandai perubahan besar dalam posisi AS dalam perang ini dan akan mendapat tentangan dari sekutu-sekutu Eropa dan Partai Republik yang mendukung Trump.