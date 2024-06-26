Bandara Incheon Sempat Tutup Landasan Pacu karena Balon Sampah Kiriman Korut

SEOUL - Lepas landas dan pendaratan di bandara internasional Incheon Korea Selatan terganggu pada Rabu (26/6/2024) selama sekitar tiga jam sebelum fajar karena balon yang diluncurkan oleh Korea Utara berisi sampah.

Juru bicara bandara mengatakan satu balon mendarat di landasan dekat Terminal 2 penumpang dan tiga landasan pacu di Incheon ditutup sementara.

Korea Utara telah menerbangkan balon-balon yang membawa sampah ke Korea Selatan sejak akhir Mei lalu, dan ratusan balon mendarat di Korea Selatan.

Beberapa balon terlihat di dalam dan sekitar perbatasan bandara, kata juru bicara tersebut, seraya menambahkan bahwa ini bukan pertama kalinya operasi di bandara yang berjarak sekitar 40 km dari perbatasan Korea Utara, terganggu oleh balon-balon di dekatnya.

Perusahaan Bandara Internasional Incheon mengatakan gangguan terhadap penerbangan domestik dan internasional terjadi antara pukul 01.46 hingga 04.44, dan landasan pacu telah dibuka kembali sejak saat itu.

Volume penerbangan pada waktu tersebut biasanya rendah. FlightRadar24 menunjukkan delapan penerbangan kargo dan penumpang yang tiba dialihkan ke bandara Cheongju atau Jeju di Korea Selatan selama waktu tersebut, dan satu kapal kargo China Cargo dari Shanghai dialihkan ke Yantai, Tiongkok.

Dikutip Reuters, beberapa pendaratan lagi ditunda, dan keberangkatan ditunda beberapa jam.