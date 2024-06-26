Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Menyamar Jadi Muslimah, DPO Napi Rutan Raha Dibekuk di Kolaka

Muh Rusli , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |09:55 WIB
Menyamar Jadi Muslimah, DPO Napi Rutan Raha Dibekuk di Kolaka
DPO kabur berhasil ditangkap (Foto: dok polisi)
A
A
A

KOLAKA - Seorang narapidana yang kabur dari Rutan Kelas IIB Kabupaten Raha, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada akhir pekan lalu berhasil diringkus polisi di Kabupaten Kolaka, Selasa 25 Juni 2024.

Pelaku dibekuk di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga dengan mengenakan pakaian syari wanita.

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif Setiawan menjelaskan, pelaku merupakan seorang pria inisial SS alias S (39) warga Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kolaka.

Saat dibekuk di jalan, ia sedang mengenakan pakaian muslimah agar tidak dikenali.

"Ia menyamar jadi muslimah dengan mengenakan rok hitam dan kerudung hijau. Usai memastikan ia adalah pelaku, anggota langsung lakukan penangkapan," ujarnya, Rabu (26/6/2024).

