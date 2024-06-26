Jokowi Tinjau RSUD Mas Amsyar Kasongan, Soroti Keterbatasan Kamar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar Kasongan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (26/6/2024).

Presiden menyoroti beberapa kebutuhan mendesak rumah sakit tersebut terkait dengan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, antara lain keterbatasan kamar.

"Pelayanan BPJS saya kira di sini kamarnya kurang, hanya 53 kamar. Seharusnya memang di atas 100 dikit lah," kata Jokowi seusai peninjauan.

Jokowi juga menyebutkan telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk mempertimbangkan relokasi rumah sakit ke lahan baru yang ditawarkan oleh Bupati, seluas 5 hektare, untuk memperluas dan meningkatkan fasilitas. Presiden juga mengecek kesiapan ruangan di RSUD tersebut untuk keperluan alat-alat medis modern.

"Karena segera tahun ini di sini akan dikirim CT scan, mammogram, inkubator, semua yang mahal-mahal mau dikirim. Kenapa kita ke sini? Karena kita ingin melihat kesiapannya, ruangannya," tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan dr. Agnes Nissa Paulina menegaskan kerja sama yang baik pihaknya dengan BPJS. Menurutnya, kerja sama tersebut telah membantu memperlancar pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"BPJS sekarang sangat memudahkan karena pasien tidak perlu membawa kartu, cukup membawa KTP sudah terkoneksi melalui NIK," ujar dokter Agnes.