HOME NEWS YOGYA

Sadis! Hendak Tolong Korban Geng Motor, Pria Ini Malah Tewas Dibacoki

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |00:01 WIB
Sadis! Hendak Tolong Korban Geng Motor, Pria Ini Malah Tewas Dibacoki
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Aksi barbar dilakukan oleh sekelompok anak di bawah umur di Kota Yogyakarta. Hanya gegara rombongan mereka didahului ketika berkendara, rombongan anak di bawah umur ini tega menganiaya beberapa orang dengan senjata tajam hingga mengakibatkan salah satu korban tewas.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Probo Satrio mengatakan, aksi kekerasan tersebut terjadi di jalan Bantul, Mantrijeron, Kota Yogyakarta tepatnya di depan Gapura Kampung Dukuh.

"Rombongan anak di bawah umur ini melakukan penganiayaan secara bersama-sama baik menggunakan tangan kosong maupun dengan senjata tajam," kata Probo, Selasa (25/6/2024).

Peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 lalu sekira pukul 01.20 WIB, rombongan pelaku yang berjumlah sekitar 15 motor berjalan beriringan dari arah utara ke arah selatan. Rombongan ini melewati simpang empat Pojok Beteng Kulon.

Rombongan ini kemudian berhenti di Simpang Tiga Suryodiningratan karena lampu APIL menyala merah. Ketika lampu menyala hijau rombongan diduga pelaku berjalan ke arah selatan, dan didahului oleh korban pertama yang berboncengan dengan DJF yang mengendarai sepeda motor Nmax wama Hitam.

"Kemudian kedua korban berhenti di depan rumah makan Padang," tambahnya.

Setelah korban kedua korban turun dari sepeda motor tiba-tiba didatangi oleh dua pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor Scoopy wama Merah. tiba-tiba pelaku yang membonceng menyerang dan mengayunkan senjata tajam jenis ciurit hingga mangenai MF di bagian lengan tangan atas dan DJF di bagian bawah ketiak sebelah kanan.

Halaman:
1 2
      
