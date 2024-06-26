Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kawanan Penipu Modus Pinjaman di Bank dengan Sertifikat Palsu Ditangkap di Bantul

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |03:30 WIB
Kawanan Penipu Modus Pinjaman di Bank dengan Sertifikat Palsu Ditangkap di Bantul
Kawanan penipuan di Bantul (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

BANTUL - Polisi berhasil menangkap komplotan penipu yang beranggotakan tiga orang dengan modus meminjam uang ke bank dengan sertifikat dan surat-surat palsu. Dalam aksinya itu, pelaku berhasil meraup keuntungan senilai puluhan juta.

Kanit Reskrim Polsek Sewon, AKP Rudiana mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan polisi berhasil mengamankan tiga orang pelaku.

Mereka adalah DW (40) warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai otak penipuan, DAP (34) warga Rembang, Jawa Tengah dan AWJP (34) warga Candisari, Semarang, Jawa Tengah.

"DW dibantu oleh dua temannya yakni DAP dan AWJP untuk memalsukan identitas dan persyaratan," kata dia dalam acara konferensi pers di Mapolres Bantul, Selasa (25/06/2024).

Rudiana menjelaskan, kronologi peristiwa ini berawal saat pelaku DW alias Ishak Handoko pada tanggal 3 Juni, 2024 mengajukan pinjaman ke salah satu bank swasta yang ada di Kapanewon Sewon dengan alasan untuk menambah modal usaha.

"Pengajuan itu menggunakan identitas berupa KTP, KK, NPWP dan SHM yang dipalsukan atas nama Ishak Handoko," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193139//hacker-9MhA_large.jpg
12 Peristiwa Keamanan Siber Jadi Sorotan Sepanjang 2025, dari Hoaks hingga Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191687//boiyen-Cj8Z_large.jpg
Suami Boiyen Terlibat Kasus Penipuan dan Penggelapan Dana Investasi, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678//viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement