Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sita Ratusan SHM dan SHGB Terkait Kasus PT DSI, Ini Penjelasan Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |18:03 WIB
Sita Ratusan SHM dan SHGB Terkait Kasus PT DSI, Ini Penjelasan Bareskrim
Bareskrim Polri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, melakukan penyitaan terhadap ratusan sertifikat hak milik (SHM), dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) milik borrower yang dijaminkan di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Penyitaan dilakukan saat penggeledahan di kantor PT DSI.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, sertifikat tersebut merupakan jaminan milik borrower untuk mendapatkan pendanaan proyek melalui PT DSI.

"Jadi, SHM dan SHGB tersebut adalah milik borrower yang dijaminkan oleh para borrower ke PT DSI untuk dapat disalurkan pendanaannya dalam pembiayaan proyek yang diajukan borrower," kata Ade, Kamis (29/1/2026).

Ade menjelaskan, skema dasar dalam layanan pendanaan berbasis teknologi atau peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia.

“Dalam skema P2P lending di Indonesia, akad perikatan utama mengikat secara langsung antara lender (pemberi pinjaman) dan borrower (penerima pinjaman). Dengan kata lain, perikatan perdata terkait utang-piutang terjadi langsung antara lender dan borrower, sedangkan platform hanya memfasilitasi jalannya perikatan tersebut,” jelas Ade.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198354//direktur_tindak_pidana_ekonomi_khusus_bareskrim_polri_brigjen_ade_safri_simanjuntak-Xczf_large.jpg
Polri Blokir Puluhan Rekening hingga Sita Uang Terkait Kasus DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198197//viral-RhdQ_large.jpg
Sembunyi di Toren Air, Komplotan Penipu Love Scam Asal Nigeria Ditangkap di Apartemen Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197873//rapat_paripurna_dpr_ri-2u6R_large.jpg
Paripurna DPR Tetapkan Polri Tak Di bawah Kementerian, Ini 8 Poin yang Disepakati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197865//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-JKQG_large.jpg
Momen Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian saat Raker DPR, Ada Kapolda hingga Polisi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197842//direktur_tindak_pidana_ekonomi_khusus_bareskrim_brigjen_ade_safri_simanjuntak-Gv2X_large.jpg
Bareskrim Berpeluang Periksa Artis Terkait Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197714//ojk-Nupc_large.jpg
Fraud DSI Sulit Dideteksi Pengawas, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement