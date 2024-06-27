Gempa M4,5 Guncang Tanggamus Lampung Siang Ini

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,5 mengguncang Tanggamus, Lampung, Kamis (27/6/2024), pukul 14.13 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 77 km Barat Daya Tanggamus Lampung pada koordinat 6.14 Lintang Selatan – 104.46 Bujur Timur.

“Gempa (UPDATE) Mag:4.5, 27-Jun-24 14:13:09 WIB, Lok:6.14 LS, 104.46 BT (Pusat gempa berada di laut 77 km baratdaya Tanggamus), Kedlmn:18 Km Dirasakan (MMI) IV Pesisir Selatan, II Tanggamus,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.