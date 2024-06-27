Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pulang Kerja, Gadis Grobogan Tewas Terlindas Truk Batubara

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |00:35 WIB
Pulang Kerja, Gadis Grobogan Tewas Terlindas Truk Batubara
Ambulans pengantar jenazah Anisa Nur, korban terlindas truk batubara di Grobogan (MPI/Manik)
GROBOGAN - Seorang perempuan tewas terlindas truk pengangkut batubara di Jalan Semen Grobogan, Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (26/6/2024) malam.

Korban bernama Anisa Nur (20) yang mengendarai sepeda motor sedang pulang kerja. Ia hendak menyalip truk di depannya, namun tersenggol truk batubara yang muncul dari arah berlawanan.

Korban terjatuh lalu terlindas truk bernomor polisi G 9483 VM tersebut. Tapi, truk tersebut langsung kabur dan kini masih dikejar polisi.

"Saudara saya ini hendak pulang mau menyalip truk tapi dari lawan arah truk lain melintas dan tersenggol bagian belakang truk dan bagian depan truk dari lawan arah. Kabarnya supir truk lari," jelas Slamet (45) warga kepada MNC Portal Indonesia.

Slamet menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.10 WIB. Saat itu korban sempat mendapatkan pertolongan pertama dan di bawa ke RSUD Getas Pendowo. Korban yang mengalami benturan keras ini juga membutuhkan darah karena luka para pada bagian badan bawah.

"Awalnya pihak keluarga sudah minta darah ke RS. Tapi karena kehabisan darah, akhirnya korban dijyatakan meninggal dunia pada pukul 19 malam tadi," lanjutnya.

