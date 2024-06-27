Pemancing Temukan Potongan Kaki Manusia di Pantai Marina Semarang

Petugas olah TKP penemuan kaki manusia di Pantai Marina Semarang (Foto : Istimewa/Eka S)

SEMARANG – Seorang pemancing dikejutkan adanya potongan kaki manusia mengambang di tepi Pantai Marina, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Pemancing yang menemukan bernama Sutarjo warga Karangroto, Kecamatan Genuk, Semarang. Lokasinya persis di pojok timur Pantai Marina, daerah muara Sungai Banjir Kanal Barat.

Temuan itu kemudian dilaporkan ke sekuriti setempat, Harminto sebelum kemudian diteruskan ke Bhabinkamtibmas setempat dan Polsek Semarang Barat.

“Informasinya, pemancing itu melihat ada potongan kaki, saat memancing,” kata Harminto.

Kaki yang ditemukan adalah bagian kiri, potongan sampai ke atas mata kaki.

“Jari-jarinya masih utuh, lengkap. Mungkin karena sudah lama kena air, jadi membengkak, saya yakin itu diduga kaki manusia,” kata Bhabinkamtibmas Kelurahan Tawangsari Polsek Semarang Barat, Aiptu Adit di lokasi.

Dia menyebut potongan terlihat rapi. “Apakah kena benda tajam atau gimana, kami belum tahu,” sambungnya.