Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pemancing Temukan Potongan Kaki Manusia di Pantai Marina Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |18:57 WIB
Pemancing Temukan Potongan Kaki Manusia di Pantai Marina Semarang
Petugas olah TKP penemuan kaki manusia di Pantai Marina Semarang (Foto : Istimewa/Eka S)
A
A
A

SEMARANG – Seorang pemancing dikejutkan adanya potongan kaki manusia mengambang di tepi Pantai Marina, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024) sekira pukul 09.00 WIB.

Pemancing yang menemukan bernama Sutarjo warga Karangroto, Kecamatan Genuk, Semarang. Lokasinya persis di pojok timur Pantai Marina, daerah muara Sungai Banjir Kanal Barat.

Temuan itu kemudian dilaporkan ke sekuriti setempat, Harminto sebelum kemudian diteruskan ke Bhabinkamtibmas setempat dan Polsek Semarang Barat.

“Informasinya, pemancing itu melihat ada potongan kaki, saat memancing,” kata Harminto.

Kaki yang ditemukan adalah bagian kiri, potongan sampai ke atas mata kaki.

“Jari-jarinya masih utuh, lengkap. Mungkin karena sudah lama kena air, jadi membengkak, saya yakin itu diduga kaki manusia,” kata Bhabinkamtibmas Kelurahan Tawangsari Polsek Semarang Barat, Aiptu Adit di lokasi.

Dia menyebut potongan terlihat rapi. “Apakah kena benda tajam atau gimana, kami belum tahu,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement