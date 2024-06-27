Scroll kebawah untuk membaca artikel
Heboh Bahasa 'Semut' Abuya Ghufron, Ulama Ponpes di Malang yang Tuai Kontroversi di Jagat Maya
Avirista Midaada ,Jurnalis
Kamis, 27 Juni 2024 |19:10 WIB
Heboh Bahasa 'Semut' Abuya Ghufron, Ulama Ponpes di Malang yang Tuai Kontroversi di Jagat Maya
Abuya Mama Ghufron (Foto: Tangkapan layar media sosial/Avirista Midaada)

MALANG - Ceramah dari Abuya Mama Ghufron di media sosial menjadi perhatian dan viral. Pada ceramah itu disebutkan bahwasanya Abuya memiliki kemampuan berbahasa semut, dan berbahasa Suryani.

Video ini diunggah melalui akun Tiktok @fuadbakh menjadi perhatian. Pada video itu disebutkan pria yang akrab disapa Abuya Mama Ghufron tengah berceramah mengisi sebuah kajian.

Pada video itu tertulis kajian diselenggarakan di Pondok Pesantren (Ponpes) UNIQ Nusantara, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Di video itu yang sudah diunggah berdurasi 41 detik itu terlihat, Abuya Mama Ghufron menceritakan bagaimana ia mempraktekkan percakapan dengan semut.

"Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim ashkoli innakali yama kali innaka Ghufron, artihi inaya inaka kaliya kali fima Allah. Apakah didoakan saya Ghufron? Ya jelas lah, karena saya informasi dengan nabi, nabi siapa? Nabi Sulaiman," ungkap Abuya Ghufron, dalam video yang dilihat.

Pada video lain juga berisikan bahwa ada penggunaan bahasa Suryani yang juga membuat heboh. Termasuk pengakuan sebagai penjaga neraka yang dianggap kontroversial.

Sontak saja potongan video yang beredar itu menuai pro-kontra di masyarakat. Beberapa masyarakat di media sosial menyindir perkataan Abuya Ghufron.

"Wamakoli inna rohmatan fima Allah. wama Gufron wainnalillahi wainnailahirojiun," tulis warganet mengomentari video itu.

