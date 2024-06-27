Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polres Madina Tangkap 3 Kurir Bawa Ratusan Kilogram Ganja Kering Ke-Sumbar

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |15:37 WIB
Polres Madina Tangkap 3 Kurir Bawa Ratusan Kilogram Ganja Kering Ke-Sumbar
Penangkapan kurir ganja. (Foto: Liansah Rangkuti)
A
A
A

MADINA - Polres Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menangkap 3 orang kurir ganja asal Sumatera Barat (Sumbar) dengan barang bukti ratusan kilogram (kg) ganja kering. 

Tiga tersangka adalah RA alias R (32) Warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sumbar, RS alias R (27) warga Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumbar dan GE alias I (20) warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sumbar. 

"Penangkapan ini kita lakukan berawal dari informasi dari masyarakat mereka keluar dari kecamatan tambangan menuju Sumbar, lalu anggota kita menyergap ketiga tersangka kurir narkotika golongan A1 ganja kering di dalam mobil minibus yang ditunggangi mereka tepatnya di desa muara kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Madina," ucap Kapolres Madina, Arie Sofandi Paloh, Kamis (27/6/2024).

Dijelaskan Arie, barang bukti ganja yang diamankan anggotanya dari satuan narkoba Polres Madina sebanyak 100 bal siap edar. Ada juga satu unit minibus yang digunakan untuk membawa barang haram tersebut dan 3 unit handphone jenis android masing-masing milik pelaku.

"Pelaku akan kita jerat dengan pasal 115 ayat (2) subs, pasal 114 ayat (2) subs, Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kurir tersebut terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat Lima (5) Tahun dan paling lama 20 Tahun. Dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) denda Rp8 miliar," terangnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement