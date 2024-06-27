Polres Madina Tangkap 3 Kurir Bawa Ratusan Kilogram Ganja Kering Ke-Sumbar

MADINA - Polres Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menangkap 3 orang kurir ganja asal Sumatera Barat (Sumbar) dengan barang bukti ratusan kilogram (kg) ganja kering.

Tiga tersangka adalah RA alias R (32) Warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sumbar, RS alias R (27) warga Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumbar dan GE alias I (20) warga Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Sumbar.

"Penangkapan ini kita lakukan berawal dari informasi dari masyarakat mereka keluar dari kecamatan tambangan menuju Sumbar, lalu anggota kita menyergap ketiga tersangka kurir narkotika golongan A1 ganja kering di dalam mobil minibus yang ditunggangi mereka tepatnya di desa muara kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Madina," ucap Kapolres Madina, Arie Sofandi Paloh, Kamis (27/6/2024).

Dijelaskan Arie, barang bukti ganja yang diamankan anggotanya dari satuan narkoba Polres Madina sebanyak 100 bal siap edar. Ada juga satu unit minibus yang digunakan untuk membawa barang haram tersebut dan 3 unit handphone jenis android masing-masing milik pelaku.

"Pelaku akan kita jerat dengan pasal 115 ayat (2) subs, pasal 114 ayat (2) subs, Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, kurir tersebut terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat Lima (5) Tahun dan paling lama 20 Tahun. Dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) denda Rp8 miliar," terangnya.