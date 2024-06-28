BNPB: Kejadian Bencana Dampak Erupsi Gunung Api Meningkat di 2024

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, pihaknya mencatat tren kejadian bencana dampak erupsi gunung api meningkat di tahun 2024.

“Di 2024 ini yang menonjol kejadian gunung ini juga luar biasa,” ungkap Suharyanto saat menghadiri simulasi evakuasi mandiri di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).

Mulai dari Gunungapi Marapi di Sumatera Barat, Suharyanto menceritakan bagaimana bencana sekunder yang terjadi sekitar dua bulan lalu itu kemudian menelan korban hingga 72 orang termasuk kerugian materil lainnya.

Menurut hasil kaji cepat, kawasan Gunung api Marapi baru memiliki dua sabo dam untuk banjir lahar hujan gunung api. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab petaka yang ada di sana. Hingga tahun 2026 pemerintah menargetkan untuk membangun sabo dam di 56 titik. Angka itu masih jauh jika dibanding dengan keberadaan sabo dam di kawasan Gunungapi Merapi yang mana hingga saat ini sudah ada sebanyak 200 lebih sabo dam sebagai jalur lahar.

“Di sana ada penghambat aliran lahar atau sabo dam. Di sini ada 200 lebih sudah dibangun. Sementara di Marapi baru dua. Kita bangun sampai 2026 rencananya ada 56 sabo dam,” jelas Suharyanto.

Selanjutnya Gunung api Ruang yang ada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Suharyanto mengenang, jika pada saat itu pemerintah terlambat memberikan informasi peringatan dini dan tidak segera mengevakuasi warga, maka kemungkinan besar akan jatuh korban jiwa.

“Ada Gunung api Ruang di Sitaro. Meletus 2024. Untungnya kita segera memberikan informasi. Hitungannya jam. Terlambat sedikit kita memberikan informasi dan mengevakuasi masyarakat pasti ada korban. Karena di sana masih ada yang tinggal di kaki gunung sebanyak 830-an orang. Ada dua kampung habis disapu erupsi,” kenang Suharyanto.