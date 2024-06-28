Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Kejadian Bencana Dampak Erupsi Gunung Api Meningkat di 2024

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |16:33 WIB
BNPB: Kejadian Bencana Dampak Erupsi Gunung Api Meningkat di 2024
Kepala BNPB, Suharyanto (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, pihaknya mencatat tren kejadian bencana dampak erupsi gunung api meningkat di tahun 2024.

“Di 2024 ini yang menonjol kejadian gunung ini juga luar biasa,” ungkap Suharyanto saat menghadiri simulasi evakuasi mandiri di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah, dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).

Mulai dari Gunungapi Marapi di Sumatera Barat, Suharyanto menceritakan bagaimana bencana sekunder yang terjadi sekitar dua bulan lalu itu kemudian menelan korban hingga 72 orang termasuk kerugian materil lainnya.

Menurut hasil kaji cepat, kawasan Gunung api Marapi baru memiliki dua sabo dam untuk banjir lahar hujan gunung api. Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab petaka yang ada di sana. Hingga tahun 2026 pemerintah menargetkan untuk membangun sabo dam di 56 titik. Angka itu masih jauh jika dibanding dengan keberadaan sabo dam di kawasan Gunungapi Merapi yang mana hingga saat ini sudah ada sebanyak 200 lebih sabo dam sebagai jalur lahar.

“Di sana ada penghambat aliran lahar atau sabo dam. Di sini ada 200 lebih sudah dibangun. Sementara di Marapi baru dua. Kita bangun sampai 2026 rencananya ada 56 sabo dam,” jelas Suharyanto.

Selanjutnya Gunung api Ruang yang ada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Suharyanto mengenang, jika pada saat itu pemerintah terlambat memberikan informasi peringatan dini dan tidak segera mengevakuasi warga, maka kemungkinan besar akan jatuh korban jiwa.

“Ada Gunung api Ruang di Sitaro. Meletus 2024. Untungnya kita segera memberikan informasi. Hitungannya jam. Terlambat sedikit kita memberikan informasi dan mengevakuasi masyarakat pasti ada korban. Karena di sana masih ada yang tinggal di kaki gunung sebanyak 830-an orang. Ada dua kampung habis disapu erupsi,” kenang Suharyanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194010//bencana_alam_di_sumatera-ImG4_large.jpg
Kemendagri Wajibkan Pembentukan BPBD di Seluruh Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193996//kepala_bpbd_tak_lagi_dijabat_sekretaris_daerah-KCE3_large.jpg
Permendagri Baru: Jabatan Kepala BPBD Tak Lagi Dirangkap Sekda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193953//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-q3RZ_large.jpg
Pimpin Satgas Pascabencana, Tito Fokus Pulihkan 3 Provinsi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193935//mensesneg_prasetyo_hadi-eSM2_large.jpg
Istana: Pembangunan 50 Jembatan Gantung Ditargetkan Selesai Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193927//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-vlTh_large.jpg
BNPB: Pencarian Korban Banjir Sumatera dan Aceh Berlanjut hingga 8 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193923//presiden_prabowo_subianto-nDLz_large.jpg
Prabowo Akan Umumkan Pembentukan Satgas Bencana Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement