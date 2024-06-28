Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kisah Inspiratif Musirah: Keterbatasan Bukan Halangan untuk Bangkit

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |21:43 WIB
Kisah Inspiratif Musirah: Keterbatasan Bukan Halangan untuk Bangkit
A
A
A

YOGYAKARTA - Mari berkenalan dengan Ibu Musirah, seorang disabilitas dengan sejuta inspirasi. Ia merupakan atlet paralimpik catur yang juga pejuang kehidupan sejati.

Di tengah keterbatasannya, Ibu Musirah mampu menunjukkan semangat dan ketangguhan yang luar biasa.

Sejak tahun 2000, Ibu Musirah menjalani profesi sebagai penjual daging. Setiap pagi, dengan menggunakan sepeda motor roda tiga, nasabah Mekaar Sewon ini mengantar daging ke warung sate dan pasar. Setelah itu, di rumah, Ia membersihkan kepala dan kaki kambing.

Perjalanan hidup Ibu Musirah tidak selalu mudah. Suaminya telah meninggal sejak 2017 dan tahun 2019 Covid-19 melanda Indonesia. Ia sempat kesulitan memulai bisnis kembali dan membutuhkan modal.

Namun, keberuntungan berpihak padanya ketika bertemu dengan Renita, SAO Mekaar unit Sewon. Dengan bantuan PNM, Ibu Musirah mendapatkan modal tambahan dan biaya untuk memperbaiki motornya.

Halaman:
1 2
      
