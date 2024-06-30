Akhir Pekan, Waspada Hujan Tipis-Tipis di Jakarta dan Sekitarnya

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan di siang hari (30/6/2024).

Mengutip dari lama resmi BMKG, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi akan hujan ringan pada siang hari. Sedangkan wilayah lain akan berawan.

Secara keseluruhan, cuaca Jakarta akan cerah berawan di pagi hari. Sementara cuaca yang sama pun akan menaungi Jakarta pada malam hari.

BMKG meminta warga untuk senantiasa berhati-hati terkait cuaca buruk yang belakangan terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)