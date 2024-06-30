Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

7.788 Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Bolaang Mongondow Sulut

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |15:34 WIB
7.788 Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Bolaang Mongondow Sulut
Banjir di Bolaang Mongondow (foto: dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 7.788 warga terdampak banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada Rabu 26 Juni 2024 lalu.

Diketahui, Peristiwa ini dipicu bibit siklon tropis 98W yang terpantau oleh BMKG ada di laut Filipina, sehingga menyebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang berdampak pada meluapnya beberapa sungai yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan data yang diterima BNPB, lokasi terdampak banjir dan tanah longsor terjadi di sembilan Desa di Kecamatan Pinolosian dan enam Desa di Kecamatan Pinolosian Tengah.

“Dilaporkan, jumlah warga terdampak dari yang sebelumnya 671 KK atau 1.893 warga bertambah menjadi 2.259 KK atau 7.788 warga,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Minggu (30/6/2024).

Sementara, kerugian materil tercatat sebanyak 2.259 unit rumah dan dua fasilitas pendidikan terendam banjir dengan ketinggian muka air berkisar 60 - 120 cm dan sebagian akses jalan tertutup material longsor.

