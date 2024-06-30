Gempa M3,0 Guncang Tambolaka NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 3,0 magnitudo terjadi di Kabupaten Tambolaka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, kejadian gempa terjadi pada Minggu (30/6/2024) pukul 18:08 WIB.

Adapun kedalaman gempa mencapai 102 kilometer. Lokasi titik area gempa berada di 60 kilometer timur laut Tambolaka, NTT.

“#Gempa Mag:3.0, 30-Jun-2024 18:08:04WIB, Lok:8.89LS, 119.38BT (60 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT), Kedlmn:102 Km #BMKG.” tulis BMKG dalam akun media sosial X, @infoBMKG, Minggu (30/6).

BMKG memberi disclaimer atas informasi gempa yang mengutamakan kecepatan. “Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.” terangnya.

(Qur'anul Hidayat)