Deklarasi Andra Soni Meluas, Relawan di Cilegon Dukung Anak Kampung Jadi Gubernur

JAKARTA – Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBBP) Provinsi Banten kembali konsolidasi ke akar rumput. Tujuannya untuk memastikan Andra Soni sebagai kader Prabowo Subianto menang telak pada Pemilihan Gubernur Banten 2024.

Kali ini, dukungan kepada Andra Soni sebagai calon Gubernur Banten 2024 muncul dari tingkat kecamatan yang ada di Kecamatan Cilegon. Mereka sepakat mendukung dan siap gepeng bareng Andra Soni untuk menangkan Pilgub Banten.

Koordinator Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Kecamatan Cilegon, Idho menyatakan dukungannya bersama seluruh warga Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon dan siap menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten periode 2024-2029. Kata Idho, dia terus genar sosialisasi ke kampung-kampung agar pak Andra Soni bisa menang sekali putaran di Banten.

"Saya bersama kader-kader relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten terus gencar kampanye kan Pak Andra Soni sebagai Calon Gubernur Banten agar bisa menang sekali putaran. Kita semua tau bahwa Pak Andra Soni merupakan kader Prabowo presiden terpilih yang harus mengawal semua programnya," kata Koordinator RJBBP Kecamatan Cilegon, Idho dalam keterangannya, Minggu (28/6/2024).

BACA JUGA: Suami Bupati Pandeglang Disebut Kuda Hitam di Pilgub Banten

Sementara itu, Dewan Pengarah Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo Provinsi Banten, Yusuf Reza Soleman yang kerap disapa Yures membenarkan bahwa banyak simpatisan dan relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo menyatakan dukungan terhadap Andra Soni calon Gubernur Banten periode 2024-2029. Kata Yures, atensi itu langsung dari akar rumput, mereka secara sukarela mendukung kader Prabowo tersebut untuk maju Gubernur dan mengawal semua program Presiden terpilih lima tahun ke depan.

"Banyak kader-kader dan simpatisan pendukung Jokowi Bergerak Bersama Pranowo tiingkat kecamatan-kecamatan di Banten menyatakan dukungan dan secara sukarela siap menangkan Andra Soni sebagai Gubernur Banten sekali putaran. Bahkan, hampir setiap jam, relawan tersebut mendeklarasikan untuk kemenangan Andra Soni di masing-masing Kecamatan agar dibukakan posko pemenangan untuk relawan," ucap Yures menjelaskan.