Hilang Terseret Ombak Pantai di Lampung Selatan, Pelajar Ini Ditemukan Tewas

BANDARLAMPUNG - Dika Gunawan pelajar yang hanyut terbawa ombak di Pantai Rio Beach Lampung Selatan, pada Sabtu 29 Juni 2024 lalu ditemukan meninggal dunia.

Warga Desa Warga Makmur Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang itu ditemukan nelayan bagan, Senin (1/7) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan foto yang diterima MNC Portal Indonesia, tubuh Dika masih dalam keadaan utuh lengkap dengan pakaian yang digunakan terakhir sebelum hanyut terseret ombak.

Saat dikonfirmasi, Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Rully Fikriyansyah membenarkan hal tersebut.

"Benar, korban telah ditemukan oleh nelayan bagan setempat. Korban ditemukan tadi pagi sekitar pukul 09.00 WIB terapung dengan kondisi meninggal dunia," ujar Rully, Senin (1/7/2024).

Rully menuturkan, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1,5 kilometer dari titik hanyutnya di Pantai Rio By The Beach.

"Kurang lebih jaraknya 1 hingga 2 kilometer dari titik lokasi dia hilang. Kami yang mendapatkan laporan dari masyarakat, langsung mendatangi lokasi bersama tim lainnya dari Basarnas, TNI dan Polri," ungkapnya.

Rully menyebutkan, usai ditemukan, jasad Dika Gunawan langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan.

"Tadi langsung dievakuasi dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum nanti dijemput oleh pihak keluarganya," pungkasnya.