HOME NEWS JABAR

Gempa M5,3 Guncang Pangandaran

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |00:24 WIB
Gempa M5,3 Guncang Pangandaran
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dilaporkan mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu (30/6/2024) pukul 23.06 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan gempa memiliki kekuatan 5,3 magnitudo.

Pusat titik gempa berada di 9,55 lintang selatan (LS) dan 107,39 bujur timur (BT).

Tepatnya berada sejauh 239 kilometer arah Barat Daya dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kedalaman gempa mencapai 10 kilometer.

"Gempa Mag:5.3, 30-Jun-2024 23:06:26WIB, Lok:9.55LS, 107.39BT (239 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR), Kedlmn:10 Km,” tulis BMKG dalam akun media sosial X, @infoBMKG, Minggu (30/6).

BMKG mengungkap disclaimer atas informasi gempa yang mengutamakan kecepatan ini. “Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)

      
