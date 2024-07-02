Presiden PKS Ahmad Syaikhu Terima Kehadiran Cabup dan Cawabup Kutai Timur Ardiansyah-Mahyunadi

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kehadiran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).

Diketahui dijadwalkan kedua pasangan calon bakal menerima surat dukungan maju Pilkada Kutai Timur 2024 dari PKS setelah mendapat dukungan dari Partai Perindo.

Pantauan di lokasi, Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi pengurus memasuki ruangan pertemuan sekira pukul 11.25 WIB. Pertemuan pun berlangsung tertutup dari awak media.

Diketahui duet Army telah mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2024 mendatang. Adapun surat dukungan diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional I DPP Perindo sekaligus Ketua Tim Desk Pilkada Perindo, Angela Tanoesoedibjo.