Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Terima Kehadiran Cabup dan Cawabup Kutai Timur Ardiansyah-Mahyunadi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:53 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu Terima Kehadiran Cabup dan Cawabup Kutai Timur Ardiansyah-Mahyunadi
Cabup-Cawabup Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Mahyunadi sambangi markas PKS (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kehadiran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup/Cawabup) Kabupaten Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).

Diketahui dijadwalkan kedua pasangan calon bakal menerima surat dukungan maju Pilkada Kutai Timur 2024 dari PKS setelah mendapat dukungan dari Partai Perindo.

Pantauan di lokasi, Presiden PKS Ahmad Syaikhu didampingi pengurus memasuki ruangan pertemuan sekira pukul 11.25 WIB. Pertemuan pun berlangsung tertutup dari awak media.

Diketahui duet Army telah mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2024 mendatang. Adapun surat dukungan diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional I DPP Perindo sekaligus Ketua Tim Desk Pilkada Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement