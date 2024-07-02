Cabup dan Cawabup Kutai Timur Ardiansyah-Mahyunadi Sambangi Markas PKS, Ada Apa?

JAKARTA - Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardiansyah Sulaiman-Mahyunadi alias Army menyambangi markas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (2/7/2024) pagi ini.

Diketahui duet Army telah mendapatkan surat dukungan rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kutai Timur 2024 mendatang.

Adapun surat dukungan diberikan langsung oleh Ketua Harian Nasional I DPP Perindo sekaligus Ketua Tim Desk Pilkada Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Pantauan di lokasi, keduanya tiba di DPP PKS sekira pukul 10.15 WIB didampingi sejumlah kader PKS. Terlihat Ardiansyah yang merupakan Bupati Incumbent Kutai Timur itu mengenakan kemeja batik bercorak warna cokelat dan Mahyunadi mengenakan kemeja berwarna putih.

Dijadwalkan rencananya kedua pasangan calon Ardiansyah-Mahyunadi akan bertemu langsung dengan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu untuk menerima surat dukungan.