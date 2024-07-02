Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Dagestan Rusia Salahkan Teroris Internasional Terkait Serangan Mematikan di Gereja dan Sinagoga

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:58 WIB
Pemimpin Dagestan Rusia Salahkan Teroris Internasional Terkait Serangan Mematikan di Gereja dan Sinagoga
Pemimpin Dagestan Rusia salahkan teroris internasional terkait serangan mematikan di gereja dan sinagoga (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA – Pemimpin wilayah Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim di Rusia, mengatakan pada Senin (1/7/2024) bahwa ancaman keamanan datang dari organisasi teroris internasional. Dagestan merupakan tempat orang-orang bersenjata melancarkan serangan mematikan di dua kota pada bulan lalu.

Media pemerintah mengutip Sergei Melikov yang mengatakan 22 orang tewas dalam serangan pada 23 Juni lalu, yang sasarannya mencakup gereja dan sinagoga.

Pakar keamanan Barat mengatakan serangan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa Rusia, yang sibuk dengan perang di Ukraina, menghadapi masalah yang semakin besar dengan kekerasan militan Islam di dalam negeri. Namun Melikov menegaskan ancaman tersebut berasal dari luar.

“Faktor ancaman utama yang mempengaruhi situasi di republik ini adalah meningkatnya aktivitas organisasi teroris internasional,” terang kantor berita negara RIA mengutip pernyataannya.

"Dan tidak peduli bagaimana mereka mencoba meyakinkan kami bahwa peristiwa di Dagestan terjadi secara internal, saya tidak akan pernah percaya ini,” lanjutnya.

Dia mengatakan ada bukti langsung dan tidak langsung yang menunjukkan peran musuh langsung dalam serangan tersebut, namun tidak merinci siapa mereka atau apa buktinya.

“Dan dalam hal ini, instruktur Barat atau lainnya tidak perlu berada di wilayah Dagestan, karena saat ini layanan khusus dan pemimpin organisasi teroris menggunakan Internet, jejaring sosial, dan mungkin mempengaruhi pelatihan dan ideologi. keadaan orang-orang yang mampu melakukan kejahatan tersebut,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement