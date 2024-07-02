Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,4 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:29 WIB
Gempa M5,4 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Selasa 2 Juli 2024, pukul 09.46 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 226 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.25 Lintang Selatan – 130.21 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.4, 02-Jul-24 09:46:04 WIB, Lok:6.25 LS,130.21 BT (226 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:163 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tsunami BMKG Gempa Tanimbar gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175818/palung-618N_large.jpg
Mengenal Palung Filipina, Zona Gempa M7,6 hingga Memicu Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938/gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666/gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650/gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174294/gempa-B3jC_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Mukomuko Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174198/gempa-srMZ_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Mongondow Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement