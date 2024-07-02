Gempa M4,2 Guncang Teluk Wondama Papua Barat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,2 mengguncang Teluk Wondama, Papua Barat, dini hari tadi, Selasa (2/7/2024).

"Gempa Mag:4.2, 02-Jul-2024 01:28:08WIB, Lok:2.96LS, 134.16BT (21 km BaratDaya TELUKWONDAMA-PAPUABRT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada akun X-nya eperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 20 Km.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)