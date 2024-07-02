Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

HUT Ke-434 Medan, Zulhas: Majunya Luar Biasa

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |04:00 WIB
HUT Ke-434 Medan, Zulhas: Majunya Luar Biasa
Zulkifli Hasan sambangi Medan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bersama istri menghadiri perayaan HUT ke-434 Kota Medan, Minggu 30 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut Zulhas turut ditemani Wali Kota Medan Bobby Nasution.

"Ini saya sama istri, Wali Kota Medan beserta ibu, datang ke Medan memperingati HUT ke-434 Kota Medan," kata Zulhas di acara Pawai Colorfull Medan Carnival Tahun 2024 dalam rangka HUT Kota Medan ke-434 di Medan, Sumatera Utara, dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Zulhas yang juga Menteri Perdagangan (Mendag) pun turut melemparkan pujian kepada Bobby atas kinerjanya dalam membangun Kota Medan.

"Saya sering ke sini (Medan) majunya luar biasa. Apalagi 5 tahun terakhir dipimpin oleh Mas bobby, Medan luar biasa kemajuannya," jelasnya.

Dalam kesempatannya, Zulhas turut mendoakan suapaya capaian Bobby di Medan bisa dibawa ke tingkat yang lebih luas yakni Sumatera Utara.

"Kita doakan nanti maju lagi tidak hanya kota tapi pemimpin Sumatera Utara. Saya kira begitu luar biasa tadi kemajuan, masyarakat yang guyup, kompak satu sama lain luar biasa sukses selalu. Selamat hari jadi Kota Medan," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
