Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Tokoh Nasional, Ini Alasannya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |15:06 WIB
Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Tokoh Nasional, Ini Alasannya
Wali Kota Medan Bobby Nasution (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Bobby Afif Nasution dikukuhkan sebagai tokoh nasional yang berasal dari Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) di Alaman Bolak, Kota Padangsidimpuan, Minggu 4 Maret 2024 lalu.

Hal itu diketahui dalam sebuah unggahan yang tersebar di media sosial. Salah satunya seperti yang diunggah akun Instagram @medantalk.

Dikutip pada Rabu (6/3/2024), pengukuhan yang diberikan terhadap Wali Kota Medan itu, diberikan oleh para raja se-Tabagsel, serta tokoh masyarakat dari wilayah tersebut, di antaranya Harry Lotung, Gus Irawan Pasaribu, Dolly Pasaribu, Abdul Basith Dalimunthe, Siwan Siswanto, dan Rusydi Nasution.

Acara pengukuhan diwarnai oleh kekayaan budaya adat, mulai dari prosesi masuk hingga penyematan ulos khas Tabagsel, dilanjutkan dengan menari tor-tor.

Selain dinobatkan sebagai tokoh nasional, Bobby juga mendapatkan gelar kehormatan adat yakni Sutan Porang Gunung Baringin Naposo.

Bobby Nasution menyatakan kebanggaannya atas penghargaan sebagai tokoh nasional Tabagsel di Kota Padangsidimpuan itu.

“Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dengan penyematan Gelar sebagai Tokoh Nasional dari Tabagsel yang baru saja dikukuhkan oleh Raja dan tokoh adat Tabagsel," ucap Bobby, yang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/608/3038019/pemkot-kembali-tutup-mall-center-point-medan-karena-masih-tertunggak-pajak-rp120-miliar-vbOD532iOi.jpg
Pemkot Kembali Tutup Mall Centre Point Medan karena Masih Tertunggak Pajak Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/608/3028667/hut-ke-434-medan-zulhas-majunya-luar-biasa-UsinXmNrnz.jpg
HUT Ke-434 Medan, Zulhas: Majunya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/608/3008879/bobby-nasution-segela-mal-center-point-medan-karena-tunggak-pajak-rp250-miliar-7TD51VKfxv.jpg
Bobby Nasution Segel Mal Center Point Medan karena Tunggak Pajak Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/608/2807596/selidiki-kematian-aisiah-di-lift-bandara-kualanamu-polisi-tanya-ini-ke-pengelola-VOjnfxTipP.jpg
Selidiki Kematian Aisiah di Lift Bandara Kualanamu, Polisi Tanya Ini ke Pengelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/608/2791871/razia-pekat-di-medan-polisi-tangkap-120-preman-dan-5-pasangan-mesum-OgCFTfBPal.jpeg
Razia Pekat di Medan, Polisi Tangkap 120 Preman dan 5 Pasangan Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/20/608/2473768/kejutan-bobby-nasution-angkat-pedagang-kelapa-parut-jadi-dirut-pd-pasar-Dugzvo2PxC.jpeg
Kejutan Bobby Nasution, Angkat Pedagang Kelapa Parut Jadi Dirut PD Pasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement