Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Tokoh Nasional, Ini Alasannya

JAKARTA - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Bobby Afif Nasution dikukuhkan sebagai tokoh nasional yang berasal dari Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) di Alaman Bolak, Kota Padangsidimpuan, Minggu 4 Maret 2024 lalu.

Hal itu diketahui dalam sebuah unggahan yang tersebar di media sosial. Salah satunya seperti yang diunggah akun Instagram @medantalk.

Dikutip pada Rabu (6/3/2024), pengukuhan yang diberikan terhadap Wali Kota Medan itu, diberikan oleh para raja se-Tabagsel, serta tokoh masyarakat dari wilayah tersebut, di antaranya Harry Lotung, Gus Irawan Pasaribu, Dolly Pasaribu, Abdul Basith Dalimunthe, Siwan Siswanto, dan Rusydi Nasution.

Acara pengukuhan diwarnai oleh kekayaan budaya adat, mulai dari prosesi masuk hingga penyematan ulos khas Tabagsel, dilanjutkan dengan menari tor-tor.

Selain dinobatkan sebagai tokoh nasional, Bobby juga mendapatkan gelar kehormatan adat yakni Sutan Porang Gunung Baringin Naposo.

Bobby Nasution menyatakan kebanggaannya atas penghargaan sebagai tokoh nasional Tabagsel di Kota Padangsidimpuan itu.

“Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dengan penyematan Gelar sebagai Tokoh Nasional dari Tabagsel yang baru saja dikukuhkan oleh Raja dan tokoh adat Tabagsel," ucap Bobby, yang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu.