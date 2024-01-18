Pejabat di Medan Ajak Guru Dukung Prabowo-Gibran, Bobby Nasution Minta Inspektorat Bertindak

MEDAN - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution telah menginstruksikan Inspektorat Kota Medan untuk memeriksa Andy Yuhistira, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan.

Hal itu terkait viralnya rekaman potongan video Andy Yudhistira yang mengarahkan para guru anggota PGRI Medan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Saya sudah perintahkan untuk ditindak. Saya instruksikan Inspektorat untuk memanggil yang bersangkutan. Saya rasa sudah dipanggil," kata Bobby, Rabu 17 Januari 2024.

