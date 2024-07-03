Serangan Israel di Kamp Nur Shams di Tepi Barat, 4 Warga Palestina Tewas

Serangan Israel di Kamp Nur Shams di Tepi Barat tewaskan 4 warga Palestina (Foto: Reuters)

RAMALLAH - Kementerian kesehatan Palestina pada Selasa (2/7/2024) mengatakan setidaknya empat orang tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nur Shams di Tepi Barat.

Dalam pernyataannya, tentara Israel mengatakan pesawat menyerang sel teroris di daerah Nur Shams saat mereka memasang alat peledak.

Pasukan Israel juga membombardir beberapa wilayah di Jalur Gaza selatan pada Selasa (2/7/2024) dan ribuan warga Palestina meninggalkan rumah mereka saat upaya terakhir operasi militer intensif Israel dalam sembilan bulan perang.

Pejabat kesehatan mengatakan delapan warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Militer Israel mengatakan dua tentaranya tewas dalam pertempuran sehari sebelumnya.

Para pemimpin Israel mengatakan mereka mengurangi fase pertempuran sengit melawan Hamas, kelompok Islam yang menguasai Gaza sejak 2007, dan akan segera beralih ke operasi yang lebih bertarget.

Pada Selasa (2/7/2024) malam, 17 warga Palestina tewas dalam penembakan tank Israel di sebuah jalan di lingkungan padat penduduk Zeitoun di Kota Gaza di utara Jalur Gaza.

Rekaman di beberapa media sosial Palestina yang tidak dapat diverifikasi oleh Reuters menunjukkan kejadian di pasar lokal, termasuk roti yang berserakan di lantai berlumuran darah.