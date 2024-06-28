Balas Dendam Palestina Lawan Israel di Panggung Internasional, Menkeu Israel Akan Promosikan Pemukiman di Tepi Barat

YERUSALEM - Menteri keuangan garis keras Israel mengatakan pada Kamis (27/6/2024) bahwa pemerintahnya akan mempromosikan permukiman di Tepi Barat dan tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan Palestina melawan Israel di panggung internasional.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang memimpin partai pro-pemukim, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah mendukung usulannya.

Kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang biasanya mengumumkan keputusan tingkat kabinet, tidak mengeluarkan pernyataan apa pun dan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar segera.

Di antara langkah-langkah yang menurut Smotrich yang akan dilakukan adalah pencabutan berbagai persetujuan dan manfaat bagi pejabat senior di Otoritas Palestina, menyetujui pembangunan pemukiman baru, dan memberikan sanksi surut terhadap beberapa pemukiman Yahudi.

Sebelumnya, kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (4/6/2024) menyerukan diakhirinya kekerasan antara pasukan keamanan Israel dan pemukim Yahudi yang telah membunuh lebih dari 500 warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza.