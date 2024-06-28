Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Balas Dendam Palestina Lawan Israel di Panggung Internasional, Menkeu Israel Akan Promosikan Pemukiman di Tepi Barat

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |15:09 WIB
Balas Dendam Palestina Lawan Israel di Panggung Internasional, Menkeu Israel Akan Promosikan Pemukiman di Tepi Barat
Menkeu Israel akan promosikan pemukiman di Tepi Barat (Foto: Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Menteri keuangan garis keras Israel mengatakan pada Kamis (27/6/2024) bahwa pemerintahnya akan mempromosikan permukiman di Tepi Barat dan tindakan hukuman terhadap Otoritas Palestina. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan Palestina melawan Israel di panggung internasional.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang memimpin partai pro-pemukim, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah mendukung usulannya.

Kantor Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, yang biasanya mengumumkan keputusan tingkat kabinet, tidak mengeluarkan pernyataan apa pun dan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar segera.

Di antara langkah-langkah yang menurut Smotrich yang akan dilakukan adalah pencabutan berbagai persetujuan dan manfaat bagi pejabat senior di Otoritas Palestina, menyetujui pembangunan pemukiman baru, dan memberikan sanksi surut terhadap beberapa pemukiman Yahudi.

Sebelumnya, kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (4/6/2024) menyerukan diakhirinya kekerasan antara pasukan keamanan Israel dan pemukim Yahudi yang telah membunuh lebih dari 500 warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069089/ibrahim_aqil-YLux_large.jpg
Daftar 7 Pemimpin Tinggi Hizbullah Tewas di Tangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/18/3069085/ledakan_bom-uP0b_large.jpg
Israel Gunakan Bom Penghancur Bunker Buatan AS untuk Bunuh Pemimpin Hamas, Salah Satu Terbesar di Era Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/18/3067691/bersiap_perang_darat-hkgZ_large.jpg
Israel Rencanakan Perang Darat ke Labanon, AS Peringatkan Perang Terbuka di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/18/3067310/yasmina_nassar-SliV_large.jpg
Pesan Menyentuh Bocah 6 Tahun Sebelum Dibunuh Rudal Israel, Bikin Nangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/18/3066806/rudal_hizbullah-zsGk_large.jpg
Korban Serangan Israel Tembus 492 Orang, PBB Hanya Bilang Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/18/3066723/benjamin_netanyahu-bh9i_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan Ratusan Warga Lebanon, Netanyahu: Kami Akan Menyakitinya dengan Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement