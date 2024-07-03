Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suami Bunuh Istri Gegara Curiga Istri Dihamili Pria Lain, Polisi: Hasil Test Pack Negatif

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |02:34 WIB
Suami Bunuh Istri Gegara Curiga Istri Dihamili Pria Lain, Polisi: Hasil Test Pack Negatif
Konpers Polres Metro Jakarta Timur. (Foto: MPI)
JAKARTA - AHW (25) begitu tega melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga menyebabkan istrinya inisal RNA meninggal dunia. Tersangka terbakar cemburu dan menuduh istrinya dihamili orang lain.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menegaskan tersangka menuduh tanpa dasar atau tidak disertai bukti. Sebab setelah dilakukan pengecekan, istri tersangka tidak hamil.

"Saat ini tersangka sudah ditahan oleh penyidik PPA Polres Metro Jakarta Timur, jadi kondisi korban sudah dipastikan bahwa tidak hamil karena memang tuduhan awal dari tersangka bahwa korban itu hamil dua bulan dengan pria idaman lain, tapi hasil pemeriksaan itu korban tidak hamil dan juga hasil pemeriksaan test pack juga tidak hamil," kata Nicolas dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (2/7/2024).

Kapolres menerangkan peristiwa bermula usai keduanya melakukan hubungan suami istri. Tersangka saat itu curiga karena istrinya langsung mengecek ponsel usai berhubungan intim.

"Jadi habis berhubungan suami istri, karena tersangka belum berpakaian juga, pegang HP terus dikira disangka oleh tersangka bahwa dia (korban) menghubungi atau menghapus WA dengan pria idaman lain tapi kenyataannya tidak ada," ujarnya.

Keduanya saat itu terlibat cekcok, tersangka menuduh istrinya selingkuh, namun korban membela dirinya bahwa apa yang dikatakan tersangka tidaklah benar.

"Kejadian pada hari Minggu 30 Juni 2024 sehabis korban dan tersangka melakukan hubungan suami istri selanjutnya korban memegang HP dan di situlah terjadi kecemburuan tersangka," ujar Nicolas.

Tersangka lalu melakukan KDRT terhadap istrinya. Tersangka mencekik leher korban selama 10-15 menit.

"Terjadi cekcok mulut karena korban tidak merasa melakukan hal itu dan akhirnya tersangka mencekik leher korban kurang lebih 10-15 menit," terangnya.

