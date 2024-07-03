Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Kasus Tawuran Antar Remaja di Johar Baru, Janji Gencarkan Patroli

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |03:06 WIB
Polisi Selidiki Kasus Tawuran Antar Remaja di Johar Baru, Janji Gencarkan Patroli
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Polsek Johar Baru tengah menyelidiki aksi tawuran yang terjadi di Jalan Kampung Rawa Selatan, Johar Baru, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (1/7/2024) pukul 05.45 WIB. 

“Hingga saat ini kami terus melakukan penyelidikan terkait tawuran yang terjadi kemarin subuh. Kami juga meningkatkan patroli kewilayahan untuk menjaga keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Kanit Reskrim Polsek Johar Baru, AKP Rasyid saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2024). 

Rasyid mengatakan, aksi tawuran tersebut diketahui pihaknya melalui media sosial. Hingga kini, belum ada laporan dari masyarakat setempat terkait aksi tawuran antar remaja tersebut.

“Kami baru mengetahui melalui medsos yang beredar di masyarakat. Tidak ada masyarakat yang memberikan informasi terkait tawuran itu,” ujarnya. 

Rasyid menyebut, pelaku tawuran kerap kali berpindah-pindah tempat dalam melancarkan aksinya. Oleh karenanya, dia memastikan pihaknya akan meningkatkan patroli keamanan.

