4 Fakta Kepala Remaja Terjepit Eskalator Mal di Bandung, Begini Kondisinya

KEPALA seorang remaja SMP berinisial AH (14) terjepit di antara tembok dan eskalator di Mal Paris Van Java (PVJ) Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya AH mengalami patah tulang bahu.

Kejadian itu mengundang kerumunan orang. Tak sedikit warga memvideokannya saat proses penyelamatan. Video itu pun viral di media sosial.

Dalam video terlihat tangisan anak kecil membuat suasana semakin menegangkan.

BACA JUGA: Viral Kepala Remaja Terjepit Eskalator Mal di Bandung

Berikut fakta remaja terjepit eskalator mal di Bandung :

1. Waktu dan Lokasi Kejadian

Kapolsek Sukajadi Kompol Edy Kusmawan mengatakan bahwa AH terjepit di antara tembok dan eskalator di Mal Paris Van Java, Jalan Sukajadi, Kota Bandung, pada Senin 1 Juli 2024 sore.

2. Kronologi Kejadian

Menurut Kompol Edy, kejadian bermula saat korban bersama keluarga berkunjung ke Mal PVJ. Saat menaiki eskalator dari lantai Glamor ke arah resort mal PVJ, tiba-tiba korban melihat ke bawah sehingga bahu dan kepala korban terjepit rongga atau partitisi eskalator.

"Para saksi yang melihat kejadian tersebut, langsung mematikan eskalator dengan menekan tombol darurat," ucap Edy, Selasa 2 Juli 2024.

3. Kondisi Korban

Atas kejadian tersebut, korban asal Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung mengalami patah tulang bahu dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Akibat kejadian itu, tulang bahu korban patah dan dibawa ke Rumah Sakit Advent, Jalan Cihampelas," ujar Kompol Edy.