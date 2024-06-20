Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Asyik Main Tiktok, ABG Terjepit Batu Grip hingga Berjam-jam

Rus Akbar , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |04:00 WIB
Usai Asyik Main Tiktok, ABG Terjepit Batu Grip hingga Berjam-jam
Proses evakuasi ABG terjepit batu grip (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Seorang remaja Anisa Yunika Putri (15) warga Berok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, terjepit batu grip selama dua jam usai bermain Tiktok di batu grip belakang Masjid Al Hakim sekira pukul 19.30 WIB.

Menurut teman korban, Salma Fitri (15), awalnya mereka baru selesai bermain Tiktok di batu grip pantai Padang, setelah itu saat Anisa, korban, memasukkan ponselnya dalam kantong jaketnya, namun terjatuh di sela-sela batu.

“Anisa mencoba mengambil HP-nya yang jatuh di sela-sela batu, namun dia tidak bisa keluar karena batu tadi bergoyang,” tuturnya, Rabu (19/6/2024).

Melihat kondisi tersebut, Salma minta bantuan sama laki-laki, untuk menarik korban, namun tetap tidak bisa. Andi Azzaqqi Nasrum (14) yang mencoba menyelamatkan korban, namun tidak bisa bahkan dia sendiri ikut terjepit.

“Saya mencoba tiga kali menyelamatkan korban dan membantu mengambil HP-nya, tapi sampai di pinggang saya juga terjepit, tadi ada teman saya menarik saya ke luar, sedang korban tidak bisa kita tarik,” katanya.

Kabid Ops dan Sarpras Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi mengatakan mereka mendapat laporan bahwa ada anak terjepit di batu grip pukul jam 19.30. “Korban berupaya mengambil HP-nya yang jatuh,” katanya.

Saat dievakuasi pada pukul 22.00 WIB, kondisi dalam keadaan sadar dan membawa ke rumah sakit. Sedangkan tim yang diturunkan ada 10 orang. “Kita mengalami kesulitan mengevakuasi karena batu besar takut jatuh kebawa,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement