Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Pria Tanpa Busana Terapung di Tengah Laut

Andhy Eba , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |19:02 WIB
Mayat Pria Tanpa Busana Terapung di Tengah Laut
Mayat pria ditemukan terapung di tengah laut (Foto : iNews/Andhy Eba)
A
A
A

BUTON UTARA - Warga Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), dihebohkan dengan penemuan mayat tanpa busana dan identitas yang terapung tengah laut.

Jasad tersebut kemudian dievakuasi ke darat dan dibawa ke ruang Jenazah RSUD Buton Utara.

Sesosok jenazah tanpa busana tersebut ditemukan di tengah laut di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (5/7/2024), siang.

Sontak penemuan mayat itu menghebohkan warga sekitar.

Jenazah berjenis kelamin pria itu ditemukan terapung ditemukan oleh nelayan di desa setempat. Kemudian nelayan tersebut menghubungi petugas untuk selanjutnya mengevakuasi jasad.

"Awalnya ada warga yang mengaku anggota keluarga mereka hilang. Namun, setelah di periksa jenazah yang ditemukan tidak sesuai dengan ciri-ciri keluarga mereka," ujar Kepala BPBD Buton Utara, Ardiansyah, Jumat (5/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement