Mayat Pria Tanpa Busana Terapung di Tengah Laut

Mayat pria ditemukan terapung di tengah laut (Foto : iNews/Andhy Eba)

BUTON UTARA - Warga Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), dihebohkan dengan penemuan mayat tanpa busana dan identitas yang terapung tengah laut.

Jasad tersebut kemudian dievakuasi ke darat dan dibawa ke ruang Jenazah RSUD Buton Utara.

Sesosok jenazah tanpa busana tersebut ditemukan di tengah laut di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (5/7/2024), siang.

Sontak penemuan mayat itu menghebohkan warga sekitar.

Jenazah berjenis kelamin pria itu ditemukan terapung ditemukan oleh nelayan di desa setempat. Kemudian nelayan tersebut menghubungi petugas untuk selanjutnya mengevakuasi jasad.

"Awalnya ada warga yang mengaku anggota keluarga mereka hilang. Namun, setelah di periksa jenazah yang ditemukan tidak sesuai dengan ciri-ciri keluarga mereka," ujar Kepala BPBD Buton Utara, Ardiansyah, Jumat (5/7/2024).