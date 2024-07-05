Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |22:22 WIB
Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek
Pemprov Sultra terima Anugrah Merdeka Belajar 2024 (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemprov Sultra menerima Anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 dari Kemendikbudristek kategori "Transformasi Anggaran Pendidikan"

Indikator utama yang menjadi penilaiam oleh Kemendikbudristek adalah menyangkut pemenuhan alokasi penganggaran didalam APBD murni dan alokasi pemenuhan Surat Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pendidikan.

Penganugerahan tersebut diberikan pada acara Malam Puncak Anugerah Merdeka Belajar, yang diselenggarakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat malam (05/07/24).

Dalam sambutannya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh Anugerah Merdeka Belajar.

"Selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh penghargaan. Anugerah Merdeka Belajar, ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mewujudkan transformasi Sistem Merdeka Belajar," ucapnya.

Nadiem, lebih lanjut menyampaikan bahwa karakteristik Sekolah Merdeka Belajar yakni pembelajaran berpusat pada Peserta Didik, sekolah diharapkan memiliki iklim inklusif, aman, dan kebhinekaan, guru gemar belajar dan berkolaborasi, serta Kepala Sekolah mengedepankan perkembangan satuan pendidikan yang berkelanjutan.

"Iklim perubahan transformasi merdeka belajar sudah mulai terlihat di banyak lini satuan pendidikan, hal ini harus menjadi gerakan masyarakat yang masif. Semoga Anugerah malam ini dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa transformasi pendidikan Indonesia baru dimulai," harap Nadiem.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/340/2998082/orasi-budaya-pj-gubernur-sultra-sitir-falsafah-buton-bhinci-bhinciki-kuli-3NMG77Sqdf.jpg
Orasi Budaya, Pj Gubernur Sultra Sitir Falsafah Buton Bhinci-Bhinciki Kuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/340/2998076/damaikan-konflik-di-buton-tengah-pj-gubernur-sultra-diganjar-gelar-adat-kolakino-liwu-pancana-VbrrmVJTDH.jpg
Damaikan Konflik di Buton Tengah, Pj Gubernur Sultra Diganjar Gelar Adat Kolakino Liwu Pancana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/340/2976776/sambangi-konawe-pj-gubernur-lakukan-panen-raya-dan-tinjau-bendungan-ameroro-nBxqTYvAvr.jpg
Sambangi Konawe, Pj Gubernur Lakukan Panen Raya dan Tinjau Bendungan Ameroro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/05/340/1894751/rusda-sjafei-siap-hadirkan-tata-kelola-pemerintahan-yang-kekinian-CeHBKE4uvq.jpg
Rusda-Sjafei Siap Hadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/06/340/1826244/ppp-dukung-pasangan-asrun-hugua-di-pilgub-sultra-2018-i02TTUywog.jpg
PPP Dukung Pasangan Asrun-Hugua di Pilgub Sultra 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/27/340/1525676/kapolda-sultra-imbau-warga-jaga-kamtibmas-jelang-pilkada-ko4uBBuBkT.jpg
Kapolda Sultra Imbau Warga Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement