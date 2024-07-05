Pemprov Sultra Terima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek

JAKARTA - Pemprov Sultra menerima Anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 dari Kemendikbudristek kategori "Transformasi Anggaran Pendidikan"

Indikator utama yang menjadi penilaiam oleh Kemendikbudristek adalah menyangkut pemenuhan alokasi penganggaran didalam APBD murni dan alokasi pemenuhan Surat Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pendidikan.

Penganugerahan tersebut diberikan pada acara Malam Puncak Anugerah Merdeka Belajar, yang diselenggarakan di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat malam (05/07/24).

Dalam sambutannya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengucapkan selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh Anugerah Merdeka Belajar.

"Selamat kepada para Kepala Daerah yang memperoleh penghargaan. Anugerah Merdeka Belajar, ini adalah apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mewujudkan transformasi Sistem Merdeka Belajar," ucapnya.

Nadiem, lebih lanjut menyampaikan bahwa karakteristik Sekolah Merdeka Belajar yakni pembelajaran berpusat pada Peserta Didik, sekolah diharapkan memiliki iklim inklusif, aman, dan kebhinekaan, guru gemar belajar dan berkolaborasi, serta Kepala Sekolah mengedepankan perkembangan satuan pendidikan yang berkelanjutan.

"Iklim perubahan transformasi merdeka belajar sudah mulai terlihat di banyak lini satuan pendidikan, hal ini harus menjadi gerakan masyarakat yang masif. Semoga Anugerah malam ini dapat dijadikan sebagai pengingat bahwa transformasi pendidikan Indonesia baru dimulai," harap Nadiem.