Sambangi Konawe, Pj Gubernur Lakukan Panen Raya dan Tinjau Bendungan Ameroro

KONAWE - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe. Andap bersama warga melakukan panen raya tanaman hortikultura dan tanaman produktif di SMKN PP 5 Konawe.

Mantan Kapolda Sultra ini memanen cabai sebanyak 6.000 pohon, tomat 1.000 pohon, dan 30.000 jagung.

"Alhamdulillah, setelah 3 bulan 5 hari yang lalu kita melakukan penanaman di lokasi ini, hari ini hasilnya dapat dinikmati oleh kita semua khususnya para Guru dan Siswa sekolah serta masyarakat sekitar," ujar Pj Gubernur, Rabu (28/2/2024).

Andap mengatakan, bahwa penanaman yang dilakukan bukan sekadar seremonial saja tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai kepada siswa/siswi SMKN PP 5 Konawe.

"Penanaman yang kita lakukan bukan hanya sekedar seremonial semata, tetapi manfaatnya dapat kita rasakan sekarang. Hal ini juga sekaligus menanamkan nilai-nilai moril dan tanggung jawab bagi generasi penerus kita," ujarnya.

“Tadi saya juga diinfokan oleh Kepala Perwakilan BI Sultra, bahwa penanaman 2,7 juta bibit hortikultura ini merupakan satu-satunya di Indonesia,” sambung Andap.

Saat memberikan sambutannya, tak lupa Andap juga mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Galungan dan Kuningan bagi Saudara-Saudara Umat Hindu serta permohonan maaf lahir batin dalam menyambut Bulan Suci Ramadan 1445 H / 2024 M.

Setelah melakukan panen raya, Andap meninjau Bendungan Ameroro yang kebetulan bersamaan dengan kunjungan Tim Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di lokasi tersebut.

Dia mendapatkan penjelasan mengenai gambaran umum Bendungan Ameroro oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Dani.

Bendungan Ameroro akan memiliki manfaat sebagai sarana irigasi pertanian, mengairi air baku kurang lebih 511 liter/detik, pengendalian banjir, pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mencapai 1,3 Mega Watt (MW), dan merupakan potensi pariwisata Kabupaten Konawe.