Damaikan Konflik di Buton Tengah, Pj Gubernur Sultra Diganjar Gelar Adat Kolakino Liwu Pancana

BUTON TENGAH - Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto dianugerahi gelar adat "Kolakino Liwu Pancana" oleh Lembaga Adat Buton Tengah.

Gelar ini mengandung pengertian "Bangsawan yang paling dimuliakan di Negeri Pancana". Pemberian gelar berlokasi di Kantor Lama Bupati Buton Tengah.

"Tidak pernah terbayangkan, pada hari ini saya kembali ke Lakudo untuk menerima anugerah gelar adat dari Ketua Lembaga Adat dan anggota Perangkat Lembaga Adat Kabupaten Buton Tengah atas keadilan restoratif yang saya inisiasi tujuh tahun lalu," ujar Andap, Jumat (19/4/2024).

"Jujur saya sampaikan, saya pertimbangkan berulangkali apakah saya pantas mendapat Gelar Adat "Kolakino Liwu Pancana". Rasanya masih jauh dari optimal pengabdian yang saya lakukan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara tercinta, apalagi dalam kapasitas saya selaku Pj. Gubernur Sultra,"sambungnya.

Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga Polri ini mengatakan, dirinya memutuskan menerima penghargaan Gelar Adat ini, karena penganugerahan gelar tersebut menjadi momen berharga untuk menyampaikan gagasan dalam orasi budaya yang berjudul "Hukum Progresif Lahirkan Data Budaya Pancana untuk Kesejahteraan Sosial”.

"Gagasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan pengabdian saya untuk Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara tercinta,"tutup Andap.