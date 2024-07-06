Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biden Sebut Hanya Tuhan yang Bisa Membuatnya Mundur dari Pilpres AS

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |13:18 WIB
Biden Sebut Hanya Tuhan yang Bisa Membuatnya Mundur dari Pilpres AS
Joe Biden (Reuters)
A
A
A

MADISON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berjuang untuk memadamkan pemberontakan di antara beberapa anggota Partai Demokrat yang mendorongnya mundur dari pemilihan presiden. Hal itu setelah performa Joe Biden yang dinilai buruk saat debat. Biden pun menyebut hanya Tuhan yang bisa membuatnya mundur dari pencalonan presiden AS.

"Saya akan tetap ikut dalam pencalonan," kata Biden, melansir Reuters, Sabtu (6/7/2024).

Dalam pidatonya yang berapi-api di hadapan para pendukungnya di Wisconsin dan dalam wawancara dengan ABC News, Biden mengatakan, ia adalah kandidat Partai Demokrat yang terbaik untuk mencegah Donald Trump dari Partai Republik merebut kembali Gedung Putih pada pemilu 5 November 2024.

Penampilan Biden dalam debatnya dengan Trump pada 27 Juni menimbulkan kekhawatiran serius di antara beberapa anggota Partai Demokrat mengenai ketajaman mental dan stamina Biden yang menginjak usia 81 tahun.

Ada gerakan di partai tersebut untuk membujuknya agar mundur. Para kritikus juga memperingatkan Biden hampir pasti akan kalah dan dapat menyeret anggota Partai Demokrat lainnya untuk ikut terpuruk. Anggota DPR dari Partai Demokrat dan sekelompok senator diperkirakan bertemu untuk membahas hal ini ketika mereka kembali ke Washington minggu depan.

Beberapa jajak pendapat publik menunjukkan Trump semakin unggul sejak debat tersebut.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menemukan satu dari tiga anggota Partai Demokrat ingin Biden mundur dari pencalonan.

Biden menolak gerakan tersebut pada hari Jumat.

"Kami sedikit berdebat minggu lalu. Saya tidak bisa bilang ini adalah penampilan terbaik saya. Tapi sejak saat itu banyak spekulasi yang muncul. 'Apa yang akan dilakukan Joe? Apakah dia akan tetap ikut pencalonan? Apakah dia akan keluar?'" kata Biden.

"Aku bertarung dan akan menang lagi," inilai jawabanku, kata Biden.

Dalam wawancaranya dengan ABC News selama 22 menit, Biden berargumen lagi bahwa dia hanya mengalami malam yang buruk dalam debat tersebut, tetapi sebaliknya baik-baik saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176371/garis_polisi-C6GO_large.jpg
Penembakan Massal di Carolina Selatan AS, 4 Tewas dan 20 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement