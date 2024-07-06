Gunung Ibu 7 Kali Erupsi hingga Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 1 Km

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 7 kali erupsi sejak Jumat kemarin hingga Sabtu (6/7/2024) pukul 08.48 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan Gunung Ibu meluncurkan abu vulkanik dan lava pijar hingga mencapai setinggi 1 kilometer.

Tercatat erupsi pada Jumat 5 Juli 2024 terjadi pada pukul 07:09 WIT, 12:56 WIT, 17:12 WIT, 20:21 WIT, 23:58 WIT. Kemudian pada Sabtu pagi, erupsi terjadi pukul 05:40 WIT dan 08:48 WIT. Erupsi terakhir tercatat meluncurkan abu vulkanik tertinggi sampai 1.000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Sabtu, 06 Juli 2024, pukul 08:48 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Gradita Trihadi dalam keterangannya.