Heboh Istri Bantu Suami Perkosa Wanita Lalu Direkam, Diduga Bermotif Dendam

TUBABA - Pasangan suami istri (pasutri) JI (32) dan RH (30) nekat melakukan pemerkosaan terhadap korban MS (24) lantaran dendam. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat (Tubaba) Iptu Hardianus Tosira, Minggu (7/7/2024).

Tosira menuturkan, pasangan suami istri tersebut ditangkap lantaran melakukan pemerkosaan terhadap korban MS di area kebun karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kamis (4/7).

BACA JUGA: Pelaku Pemerkosaan Modus Ancam Sebar Foto Korban Diringkus Polisi

“Untuk sementara pengakuan dari kedua pelaku karena dendam kepada suami korban. Tapi ini akan kita akan dalami lagi," ujar Tosira.

Meski demikian, menurut Tosira, pihaknya hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman, guna memastikan motif para pelaku tersebut.

"Kita akan dalami lagi dan akan kita pastikan lagi motifnya. Hubungan mereka ini rekan kerja dan satu kampung," ungkapnya.

BACA JUGA: RPA Perindo Komitmen Berikan Pendampingan Hukum ke Anak di Bawah Umur Korban Pemerkosaan

Sebelumnya, seorang pria berinisial JI (32) dan istrinya inisial RH (30) ditangkap Satreskrim Polres Tulang Bawang Barang (Tubaba) lantaran diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban berinisial MS (24).

Pasangan suami istri warga Kecamatan Tulang Bawang Tengah itu diamankan di rumah Kepala Tiyuh lantaran nyaris diamuk massa pada Kamis (4/7) malam.