HOME NEWS JATENG

Lakalantas di Trangkil Semarang, Mahasiswi Unnes Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |18:11 WIB
Lakalantas di Trangkil Semarang, Mahasiswi Unnes Tewas
A
A
A

SEMARANG – Insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di Tanjakan Trangkil arah Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Minggu (7/7/2024). Pada insiden itu, satu mahasiswi Unnes meninggal dunia.

Korban bernama Wildan Rochmawati (22), sesuai Kartu Tanda Mahasiswanya (KTM) dia jurusan Ilmu Sejarah, asli Riau. Dia bersepeda motor, meninggal dunia akibat luka berat di kepala.

Informasi dari Satuan Lantas Polrestabes Semarang, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat nopol H 5526 BEE. Dia mengalami lakalantas dengan bus Feeder alias bus milik Pemkot Semarang nopol H 7083 OG dikemudikan Ibnu Sutowo (50) warga Ngaliyan, Kota Semarang.

“Korban dari arah selatan menuju utara, berusaha menyalip kendaraan di depannya dan menabrak kendaraan dari arah berlawanan,” ungkap Kepala Subnit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Ipda Agus Tri Handoko, Minggu.

Kerasnya benturan membuat sepeda motor yang dikendarai korban rusak. Sementara korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut insiden ini.

(Khafid Mardiyansyah)

      
