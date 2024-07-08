Kembali Erupsi, Gunung Marapi Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter

PADANG - Meski status Gunung Marapi, Sumatera Barat sudah turun dari level siaga menjadi level waspada, tapi hari ini gunung dengan ketinggian 3.891 mdpl telah menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari puncak kawah.

Dari data pos pengamatan gunung api Gunung Marapi di Bukittinggi pada hari ini telah terjadi erupsi Guning Marapi, Sumatera Barat pada pukul 09:17 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 m.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15.9 mm dan durasi 34 detik," tulisnya dalam pesan, Senin (8/7/2024).

PVMBG mengingatkankan bahwa warga dan pengunjung Gunung Marapi tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari kawan Gunung Marapi.