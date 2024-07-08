Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Viral Acara Dangdutan di Sumenep Ricuh, Penonton Saling Lempar Kursi

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:21 WIB
Viral Acara Dangdutan di Sumenep Ricuh, Penonton Saling Lempar Kursi
Kerusuhan dangdutan di Sumenep (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

SUMENEP - Viral di media sosial (medsos) sebuah acara hajatan orkes dangdut ricuh bahkan sampai saling lempar kursi.

Video yang di unggah akun @Infomdr ini terlihat sejumlah penonton ricuh dan saling dorong antara satu sama lain.

Telihat juga salah satu petugas kepolisian yang sedang melerai keributan tersebut juga ikut jadi korban pelemparan kursi.

Berdasarkan informasi peristiwa itu terjadi di rumah warga RT 2 RW 2 Dusun Oro Desa Kasengan Kecamatan Manding, Sumenep, Madura, Minggu 7 Juli 2024.

Dalam cuplikan vidio penonton mayoritas masih muda- mudi saling lempar kursi pun tidak terbendung saat kericuhan terjadi.

Peristiwa itu sontak menjadi sorotan warganet. Bahakan ada yang menyuruhnya untuk gelar sholawatan dari pada dangdutan. "Makanya ngundang sholawatan biar adem Ayem."Komentar akun @m*rss**l

"Dikasih hiburan gratis malah rusuh gak tau terimakasih."Komentar akun lain

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174255/delpedro-39rw_large.jpg
Delpedro dkk Ajukan Praperadilan Terkait Status Tersangka Penghasutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3138032/kerusuhan-mpqS_large.jpg
Napi Rusuh di Musi Rawas, DPR Tekankan Pentingnya Reformasi Tata Kelola Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/610/3138014/napi-A2So_large.jpg
65 Napi Provokator Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Dipindahkan ke Nusakambangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/610/3137637/lapas_narkotika_muara_beliti-Fi6X_large.jpg
Pasca-Kerusuhan, Lapas Narkotika Muara Beliti Dijaga Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/610/3137354/kerusuhan-h2PQ_large.jpg
Napi Rusuh di Lapas Narkotika Muara Beliti Diduga Akibat Kesal Sering Dirazia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/610/3137329/napi-6ojH_large.jpg
Breaking News! Lapas Narkotika Muara Beliti Rusuh, Ratusan Napi Mengamuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement