Viral Acara Dangdutan di Sumenep Ricuh, Penonton Saling Lempar Kursi

SUMENEP - Viral di media sosial (medsos) sebuah acara hajatan orkes dangdut ricuh bahkan sampai saling lempar kursi.

Video yang di unggah akun @Infomdr ini terlihat sejumlah penonton ricuh dan saling dorong antara satu sama lain.

Telihat juga salah satu petugas kepolisian yang sedang melerai keributan tersebut juga ikut jadi korban pelemparan kursi.

Berdasarkan informasi peristiwa itu terjadi di rumah warga RT 2 RW 2 Dusun Oro Desa Kasengan Kecamatan Manding, Sumenep, Madura, Minggu 7 Juli 2024.

Dalam cuplikan vidio penonton mayoritas masih muda- mudi saling lempar kursi pun tidak terbendung saat kericuhan terjadi.

Peristiwa itu sontak menjadi sorotan warganet. Bahakan ada yang menyuruhnya untuk gelar sholawatan dari pada dangdutan. "Makanya ngundang sholawatan biar adem Ayem."Komentar akun @m*rss**l

"Dikasih hiburan gratis malah rusuh gak tau terimakasih."Komentar akun lain