INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Pelaku Begal Payudara Sasar Gadis ABG di Kampar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |18:53 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Begal Payudara Sasar Gadis ABG di Kampar
Pelaku begal payudara ditangkap polisi (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

PEKANBARU – Aksi asusila terjadi di Kabupaten Kampar Riau. Seorang anak di bawah umur berusia 14 tahun menjadi korban begal payudara. Polisi lantas bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku

Kapolres Kampar AKBP Ronald Sumaja mengatakan, tersangka yang diamankan adalah MR (21) warga Kampar. Adapun begal payudara terjadi di depan Malaya Mart, Jalan Agus Salim, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang.

Keterangan korban saat itu 1 Juli 2024 dia melintas di lokasi dengan menggunakan sepeda motor bersama temannya. Saat di lokasi itulah dia dipepet pelaku yang juga menggunakan sepeda motor.

“Setelah itu pelaku memegangi payudara korban,” kata Ronald, Selasa (9/7/2024).

