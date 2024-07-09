Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

PSMTI Lampung Sukses Gelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Graha Wangsa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:00 WIB
PSMTI Lampung Sukses Gelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Graha Wangsa
PSMTI run 2024 di Lampung (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

LAMPUNG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-342 Kota Bandar Lampung sekaligus HUT ke-25, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung bersama Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung, Minggu 7 Juli 2024.

Dalam acara ini turut hadir Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua Harian Martinus Johnnie Sugiarto, Wakil Ketua Umum (WKU) Dept. Hukum, HAM dan Advokasi Johnny Situwanda, WKU Dept. Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan Oey Lusiana, Ketua Prov. Lampung Christian Chandra, Ketua Prov. Sumsel Joni Kesuma, Ketua Prov. Sulut Johnny Lieke, Ketua Prov. Banten Edi Lim, Ketua Kota Cilegon H. Ridwan, Ariella Hana Sinjaya, Ketua Umum PERWANTI Idayani Oesman, Ketua IPTI DKI Jakarta Jovin Kurniawan, dan lain sebagainya.

Kegiatan PSMTI Run ini menjadi bagian dari rangkaian Krakatau Festival ke-33 yang digelar Pemerintah Daerah Lampung.

Adapun jumlah peserta yang mendaftar Krakatau PSMTI Run mencapai kurang lebih 2.500 peserta.

Melalui Krakatau PSMTI Run ini, diharapkan akan menjadi agenda rutin tahunan, mengambil rute dengan lintasan 3K, 5K, 10K dan 21K di kawasan Telukbetung.

Dipilihnya rute start dan finish di halaman Graha Wangsa bertujuan untuk pendekatan budaya sekaligus membangkitkan kembali sejarah Telukbetung sebagai kawasan perniagaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661//pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999//pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905//pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833//pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156594//pencabulan-WCjt_large.jpg
Iming-imingi Buah Cherry, Pria Lansia Tega Cabuli Anak Tetangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement