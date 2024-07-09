PSMTI Lampung Sukses Gelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Graha Wangsa

LAMPUNG - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-342 Kota Bandar Lampung sekaligus HUT ke-25, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung bersama Dinas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung menggelar Krakatau PSMTI Run 2024 di Gedung Graha Wangsa Bandar Lampung, Minggu 7 Juli 2024.

Dalam acara ini turut hadir Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta, Ketua Harian Martinus Johnnie Sugiarto, Wakil Ketua Umum (WKU) Dept. Hukum, HAM dan Advokasi Johnny Situwanda, WKU Dept. Sosial, Lingkungan Hidup dan Kesehatan Oey Lusiana, Ketua Prov. Lampung Christian Chandra, Ketua Prov. Sumsel Joni Kesuma, Ketua Prov. Sulut Johnny Lieke, Ketua Prov. Banten Edi Lim, Ketua Kota Cilegon H. Ridwan, Ariella Hana Sinjaya, Ketua Umum PERWANTI Idayani Oesman, Ketua IPTI DKI Jakarta Jovin Kurniawan, dan lain sebagainya.

Kegiatan PSMTI Run ini menjadi bagian dari rangkaian Krakatau Festival ke-33 yang digelar Pemerintah Daerah Lampung.

Adapun jumlah peserta yang mendaftar Krakatau PSMTI Run mencapai kurang lebih 2.500 peserta.

Melalui Krakatau PSMTI Run ini, diharapkan akan menjadi agenda rutin tahunan, mengambil rute dengan lintasan 3K, 5K, 10K dan 21K di kawasan Telukbetung.

Dipilihnya rute start dan finish di halaman Graha Wangsa bertujuan untuk pendekatan budaya sekaligus membangkitkan kembali sejarah Telukbetung sebagai kawasan perniagaan.