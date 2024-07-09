Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Truk Tronton Seruduk Restoran Hokben Setiabudi Bandung, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |09:00 WIB
Truk Tronton Seruduk Restoran Hokben Setiabudi Bandung, 1 Orang Tewas dan 2 Kritis
Truk tronton tabrak restoran Hoka-Hoka Bento di Bandung (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Truk tronton berpelat nomor polisi (nopol) D 8384 LA menabrak restoran cepat saji Hoka Hoka Bento (Hokben) di Jalan Setiabudi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin (8/7/2024) sekitar pukul 23.15 WIB.

Kecelakaan itu mengakibatkan satu orang tewas dan dua kritis akibat mengalami luka parah.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Arif Saepul Hari mengatakan, korban tewas dalam kecelakaan itu, Leo Angwarmase (47), sopir truk, warga Jalan Maleer Utara RT 01/04 Kecamatan Andir, Kota Bandung.

Sedangkan korban luka berat dan kritis, Umay Sumarna (51), penumpang truk, warga Kampung Babakan Garut, RT 05/10, Deda Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

"Kemudian, Iswanto (55), kernet truk, warga Kampung Cijerut RT 05/08, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Iswanto juga luka berat dan kritis," kata Kanit Gakkum.

AKP Arif menyatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kronologi kejadian berawal saat truk tronton pengangkut mesin crane cor nopol D 8384 LA yang dikemudikan korban Leo Angwarmase dengan penumoang Umay Sumarna dan kernet Iswanto melaju di jalan menurun dari arah utara ke selatan.

"Saat tiba di TKP, truk hilang kendali lalu oleng ke kanan menaiki trotoar. Kemudian, menabrak tiang listrik PLN, pohon, dan pos sekuriti Hoka Hoka Bento," ujar AKP Arif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement